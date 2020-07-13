CAS удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити", клуб не будет забанен в еврокубках

Спортивный арбитражный суд принял решение не запрещать "Манчестер Сити" играть в еврокубках за нарушение правил финансового fair-play.

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Напомним, что "Сити" оспаривал решение об исключении клуба на два сезона из еврокубков за завышение спонсорских доходов в отчетах 2012-2016 годов.Таким образом "Сити" сможет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов следующего сезона.Также был сокращен штраф - ранее "Сити" обязали выплатить 30 млн евро. После подачи апелляции, выплата будет уменьшена до 10 млн.