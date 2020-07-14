Парижане нацелились на форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
По информации СМИ, в "ПСЖ" определились с приоритетной трансферной целью на ближайшее время. Сообщается, что в игроке заинтересован лично наставник парижан Томас Тухель.
Английский клуб намерен заработать на продаже игрока больше 100 млн фунтов.
Рэшфорд в текущем сезоне АПЛ забил 16 голов и сделал семь результативных передач за 28 игр.
Источник: The Independent
"ПСЖ" намерен усилиться Рэшфордом
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