"ПСЖ" намерен усилиться Рэшфордом

Парижане нацелились на форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.



По информации СМИ, в "ПСЖ" определились с приоритетной трансферной целью на ближайшее время. Сообщается, что в игроке заинтересован лично наставник парижан Томас Тухель.



Английский клуб намерен заработать на продаже игрока больше 100 млн фунтов.



Рэшфорд в текущем сезоне АПЛ забил 16 голов и сделал семь результативных передач за 28 игр.



Источник: The Independent