Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал, что "Манчестер Сити" сможет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов следующего сезона.
Ранее Спортивный арбитражный суд принял решение не запрещать "Манчестер Сити" играть в еврокубках за нарушение правил финансового fair-play.
"Я рад, что "Сити" сможет сыграть в Лиге чемпионов.
Если бы в следующем сезоне у них было на 10-12 игр меньше, у других команд АПЛ не было бы ни единого шанса", - приводит слова специалиста журналист Джеймс Пирс в "Твиттере".
Напомним, что за семь туров до окончания сезона "Ливерпуль" стал чемпионом Англии.
Клопп признался, что он рад из-за отмены запрета "Сити" на еврокубки
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