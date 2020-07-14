Клопп признался, что он рад из-за отмены запрета "Сити" на еврокубки

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал, что "Манчестер Сити" сможет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов следующего сезона.



Ранее Спортивный арбитражный суд принял решение не запрещать "Манчестер Сити" играть в еврокубках за нарушение правил финансового fair-play.



"Я рад, что "Сити" сможет сыграть в Лиге чемпионов.



Если бы в следующем сезоне у них было на 10-12 игр меньше, у других команд АПЛ не было бы ни единого шанса", - приводит слова специалиста журналист Джеймс Пирс в "Твиттере".



Напомним, что за семь туров до окончания сезона "Ливерпуль" стал чемпионом Англии.