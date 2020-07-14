Гвардиола: "Сити" подозревали в том, чего клуб не совершал. Я не думал никуда уходить

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал решение CAS отменить двухгодичную дисквалификацию "горожан" в еврокубках.



Напомним, что причиной первоначального бана стало нарушение принципов финансовго fair-play.



- Люди не представляют, насколько тяжелым это время было для клуба, ведь нас подозревали в том, чего мы не совершали. Надеюсь, разговоры об этом прекратятся. В противном случае люди могут обратиться в суд.



Я не думал никуда уходить. Для меня не имело значения, будет ли "Сити" выступать в следующей кампании в Лиге чемпионов или отправится в четвертую лигу, как многие здесь предлагали сделать, - приводит слова тренера Goal.



После 35 туров "Сити" занимает вторую строчку чемпионата Англии. Команда также продолжает борьбу в Лиге чемпионов. На стадии 1/8 финала "горожанам" предстоит ответная игра с "Барселоной". В первом матче команда Гвардиолы оказалась сильнее 2:1.