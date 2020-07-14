Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер рассказал, насколько важно для "горожан" победить в Лиге чемпионов.
Напомним, что на стадии 1/8 финала ЛЧ "Сити" сыграет против "Реала". В первой игре англичане одержали победу со счётом 2:1.
- Мы уже доказывали, что можем становиться чемпионами Англии, нам не хватает только победы в Лиге чемпионов. Этого хотим и мы, футболисты, и тренер.
Некоторые наши игроки уже близки к окончанию карьеры: например, Давид Сильва и Фернандиньо. Но они всё ещё не побеждали в Лиге чемпионов. Мы в долгу перед ними, и победа в этом турнире — наименьшее, что мы можем сделать, - приводит слова Уокера Sky Sports.
В чемпионате Англии после 35 туров "Манчестер Сити" занимает второе место. Отметим, что "Ливерпуль" гарантировал себе победу в АПЛ по итогам этого сезона за семь туров до окончания турнира.
Ранее CAS принял решение отменить двухгодичную дисквалификацию "горожан" в еврокубках за нарушение принципов финансовго fair-play.
Уокер: мы доказывали, что можем побеждать в АПЛ, нам не хватает только победы в ЛЧ
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