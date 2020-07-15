Гвардиола - об отмене еврокубкового бана: безумно рад за команду

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от решения CAS отменить запрет "горожанам" на участие в еврокубках.



Напомним, что причиной первоначального бана стало нарушение принципов финансового fair-play.



Ранее Гвардиола заявил, что клуб не виноват в том, в чём его обвиняют.



- Я безумно рад за команду. Игроки – причина, по которой мы попали в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Все из-за того, чего они добились на поле.



В следующем сезоне мы будем защищать в Европе то, чего добились на поле, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Отметим, что "Сити" уже гарантировал себе попадание в групповой этап Лиги чемпионов.