"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Кристал Пэлас"

Чемпионат Англии



36 тур



"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Кристал Пэлас".Встреча завершилась со счетом 2:0.: Рашфорд, 45+1, Марсьяль, 78: Гуайта, Анхольт (Митчелл, 84), Сако, Данн, Уорд, Таунсенд, Макартур (Шлупп, 72), Миливоевич, Маккарти (Ридевальд, 83), Заха, Айю: Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Фосу-Менса, Магуайр, Погба, Мактоминай (Матич, 63), Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд, Гринвуд (Лингард, 62): Ван-Биссака, 36, Магуайр, 65, Миливоевич, 90+3