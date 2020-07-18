"Горожанам" не удалось обыграть команду Микеля Артеты (0:2). Дубль оформил нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг.
- Мы действовали не лучшим образом, не были готовы в нужной степени. Если ты не сконцентрирован все 90 минут, такое поражение закономерно. Мы тоже люди. Соперник действовал хорошо, - цитирует специалиста BBC.
Отметим, что наставник "канониров" Микель Артета три года работал с Гвардиолой в "Манчестер Сити" в качестве ассистента.
В финале Кубка Англии "Арсенал" сыграет с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Челси". Победитель в этой игре определится сегодня. Начало встречи в 20.00 по мск.
Гвардиола - о поражении "Арсеналу": мы тоже люди
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги полуфинального матча Кубка Англии с лондонским "Арсеналом".
Фото: Reuters
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