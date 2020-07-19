"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка Англии

Встреча завершилась со счетом 3:1.
В финале "синие" встретятся с "Арсеналом", который вчера выбил из турнира "Манчестер Сити". Матч пройдет 1 августа.
Кубок Англии
1/2 финала
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 1:3
Голы: Фернандеш, 86 (пен.) - Жиру, 45+11, Маунт, 47, Рюдигер, 77
1/2 финала
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 1:3
Голы: Фернандеш, 86 (пен.) - Жиру, 45+11, Маунт, 47, Рюдигер, 77
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Бейи (Марсьяль, 45), Магуайр, Линделёф, Уильямс, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 80), Матич, Фред (Погба, 56), Фернандеш, Джеймс (Гринвуд, 56), Рашфорд (Игало, 80)
Челси: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Рюдигер, Зума, Ковачич (Лофтус-Чик, 87), Жоржиньо, Маунт (Родригес, 90), Виллиан (Хадсон-Одои, 81), Жиру (Абрахам, 81)
Предупреждения: Погба, 70