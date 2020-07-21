Мойес: разница между мной и Сульшером лишь в том, что ему дали больше времени в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал работу Уле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед".

Фото: Jon Super/Associated Press

Напомним, что в период с 2013 по 2014 год Мойес возглавлял манкунианцев.



"Я считаю, разница между мной и Сульшером заключается лишь в том, что ему дали больше времени [во главе команды].



Впрочем, он достойно справляется с работой. Он подводит к основному составу молодежь, это очень важно для клуба. В "МЮ" всегда ценили молодых игроков", - приводит слова специалиста Football London.



Отметим, что "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" сыграют между собой завтра, начало встречи - в 20:00 мск.