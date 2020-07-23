Лэмпард обматерил Клоппа во время матча "Ливерпуля" и "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выругался на наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа во время матча 37-го тура АПЛ.
Фото: Global Look Press
В одной из перепалок немецкий специалист заступился за своего помощника, так как английский коллега накричал на него. В ответ Юрген услышал следующее: "Да пошёл ты тоже! Ты выиграл лишь один титул. Отвали!".

Встреча завершилась со счетом 5:3.

Счет в матче открыл Наби Кейта. Под конец первого тайма Трент Александер-Арнольд увеличил преимущество "Ливерпуля". Спустя 5 минут Вейналдум довел счет до разгромного.

В компенсированное к первому тайму время Оливье Жиру сократил отставание. На 55-й минуте отличился Роберто Фирмино. На 61-й минуте забил Абрахам. Вскоре Пулишич смог сократить счет до минимума. На 84-й минуте точку в матче поставил Окслейд-Чемберлен - 5:3.

Источник: The Mirror


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Теги: Лэмпард Клопп Челси Ливерпуль АПЛ
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