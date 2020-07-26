Вертонген и Ворм покидают "Тоттенхэм"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген и вратарь Мишел Ворм покидают лондонский клуб.

Фото: instagram.com/tobyalderweireld/

Об этом стало известно из инстаграма их бывшего партнёра по команде Тоби Альдервейрелда.



"Грустно видеть, что эти два удивительных парня покидают клуб, оба отличные футболисты, но ещё лучше, как люди. Мы переживали вместе различные моменты, которые останутся в моей памяти навсегда. Желаю вам удачи в будущей карьере", - написал бельгиец под общей фотографией футболистов.



Вертонген перешёл из "Аякса" в "Тоттенхэм" в 2012 году, провёл за "шпор" более 300 матчей и являлся капитаном команды. Ворм выступал за лондонцев с 2014-го по 2019 год, после чего покинул команду, но спустя несколько месяцев вернулся. В общей сложности вратарь провел 48 матчей, в 17 из которых отыграл на ноль.