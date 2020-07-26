Вертонген и Ворм покидают "Тоттенхэм"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген и вратарь Мишел Ворм покидают лондонский клуб.
Фото: instagram.com/tobyalderweireld/
Об этом стало известно из инстаграма их бывшего партнёра по команде Тоби Альдервейрелда.

"Грустно видеть, что эти два удивительных парня покидают клуб, оба отличные футболисты, но ещё лучше, как люди. Мы переживали вместе различные моменты, которые останутся в моей памяти навсегда. Желаю вам удачи в будущей карьере", - написал бельгиец под общей фотографией футболистов.

Вертонген перешёл из "Аякса" в "Тоттенхэм" в 2012 году, провёл за "шпор" более 300 матчей и являлся капитаном команды. Ворм выступал за лондонцев с 2014-го по 2019 год, после чего покинул команду, но спустя несколько месяцев вернулся. В общей сложности вратарь провел 48 матчей, в 17 из которых отыграл на ноль.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тоттенхэм Ворм Вертонген
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Интер" намерен продлить аренду Санчеса еще на сезон
Источник: Иванович близок к переходу в "Эвертон" 3
Президент "Барселоны": Тер Штеген входит в топ-3 лучших вратарей мира
"Спартак" покинул коммерческий директор Власов 5
Дель Пьеро поздравил "Ювентус" с победой в чемпионате Италии
Пуцко покинет "Уфу" и перейдет в "Химки" или "Ротор"
Генич: уверен, что в приоритете у Кокорина "Зенит" 1
Магуайр: "МЮ" должен продолжать прогрессировать и в следующем сезоне
"Не было человека, который бы стабильно завершал". Слуцкий - о проблемах "Рубина" в атаке 1
Вертонген и Ворм покидают "Тоттенхэм"
Гендиректор "Шахтёра": Луческу дважды просился обратно и дважды получил отказ 4
Евсеев: пока я здесь тренер, в "Уфе" равнодушных игроков не будет
Капелло: Азар провалился в "Реале"
"Мой новый дом". Вернер выложил фото со Стэмфорд Бридж
Павар не поможет "Баварии" в Лиге чемпионов
Форвард сборной Ирана может продолжить карьеру в России
"Динамо" покинут семь игроков. В их числе Нойштедтер, Панченко и Рыков 5
"Не знаю, откуда берутся эти разговоры". Слуцкий - о проблемах Игнатьева с дисциплиной
Адиев сообщил о продлении контракта с "Чайкой"
Глушаков уведомил "Спартак" о желании вернуться в клуб 36
Черевченко: "Оренбург"? Приглашение было, но я отказался 1
Игнатьев поделился отпускным фото с Бариновым 1
"Я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией". Слуцкий - о работе в "Рубине" 4
Крыховяк выложил фото с медведями 1
"Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии 9
Шунин: наша задача - попасть в групповой раунд Лиги Европы. Мы можем 6
Тарасов: Казань - красивый, чистый и гостеприимный город
Президент "Ахмата" Даудов рассказал, какая задача стоит перед Талалаевым 5
"Динамо" не будет продлевать контракт с Панченко 5
Источник: форвард солигорского "Шахтера" перейдет в "Локомотив" 1
Все новости