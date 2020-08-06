Экс-игрок сборной Англии Гаскойн отреагировал на каминг-аут своего сына

Экс-игрок сборной Англии Пол Гаскойн поделился мнением о каминг-ауте своего сына Рейгана.

Фото: Getty Images

Сын бывшего футболиста признался в своих сексуальных предпочтениях в эфире одного из телевизионных шоу. Рейган сказал, что он бисексуал. Его отец рассказал, что перед этим сын позвонил ему и рассказал о своей ориентации.



- Я сказал ему: "Неважно, что ты делаешь, сынок, я поддержу тебя на сто процентов, ты должен делать то, от чего ты становишься счастливее.



Я подумал, насколько сложно сделать это на телевидении. Он профессиональный танцор, он в хорошей форме, я очень им горжусь, - цитирует Гаскойна The Sun.



Полу Гаскойну 53 года. Он выступал за такие клубы, как "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Лацио", "Эвертон" и др. Он завершил карьеру в 2004 году.