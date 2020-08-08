Давид Сильва согласовал условия с "Лацио"

Полузащитник "Манчестер Сити" договорился о переходе в итальянский клуб.

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Напомним, контракт Сильвы с "Сити" истекает в конце этого сезона.



По информации СМИ, игрок подпишет с "Лацио" трёхлетнее соглашение с зарплатой 3 млн евро. Также в соглашении будут предусмотрены бонусы.



Сообщается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие несколько дней.



Напомним, что Сильва покинет "Манчестер Сити" после выступления команды в Лиге чемпионов. На неделе "горожане" прошли в четвертьфинал, обыграв "Реал".



Источник: "Твиттер" журналиста Николо Скиры