Де Брёйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне был признан лучшим игроком сезона в АПЛ.



Фото: BBC

В минувшем сезоне хавбек отдал 20 результативных передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги. Ранее столько же результативных передач отдал форвард "Арсенала" Тьерри Анри. Кроме того, бельгиец забил 13 мячей.



Кроме него на титул лучшего игрока сезона претендовали ливерпульцы Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Садио Мане. Также в списке претендентов были Дэнни Ингс ("Саутгемптон"), Ник Поуп ("Бёрнли") и Джейми Варди ("Лестер").



"Манчестер Сити" занял второе место в турнирной таблице АПЛ, уступив лишь "Ливерпулю".