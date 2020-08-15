Де Брёйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне был признан лучшим игроком сезона в АПЛ.
Фото: BBC
В минувшем сезоне хавбек отдал 20 результативных передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги. Ранее столько же результативных передач отдал форвард "Арсенала" Тьерри Анри. Кроме того, бельгиец забил 13 мячей.

Кроме него на титул лучшего игрока сезона претендовали ливерпульцы Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Садио Мане. Также в списке претендентов были Дэнни Ингс ("Саутгемптон"), Ник Поуп ("Бёрнли") и Джейми Варди ("Лестер").

"Манчестер Сити" занял второе место в турнирной таблице АПЛ, уступив лишь "Ливерпулю".

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Теги: Де Брёйне АПЛ
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