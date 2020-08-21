Как сообщает журналист Николо Скира, на следующей неделе английский клуб начнет переговоры с мюнхенцами о трансфере 29-летнего испанца. "Бавария" готова продать футболиста за 30 миллионов евро, "Ливерпуль" готов предложить 15 миллионов.
В прошлом сезоне Тьяго провел 39 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.
"Ливерпуль" намерен подписать полузащитника "Баварии" Алькантару
"Ливерпуль" интересуется полузащитником "Баварии" Тьяго Алькантарой.
eurosport.de
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