"Ливерпуль" намерен подписать полузащитника "Баварии" Алькантару

"Ливерпуль" интересуется полузащитником "Баварии" Тьяго Алькантарой.

eurosport.de

Как сообщает журналист Николо Скира, на следующей неделе английский клуб начнет переговоры с мюнхенцами о трансфере 29-летнего испанца. "Бавария" готова продать футболиста за 30 миллионов евро, "Ливерпуль" готов предложить 15 миллионов.



В прошлом сезоне Тьяго провел 39 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.