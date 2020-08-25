В Испании сообщили, что Хамес перейдет в "Эвертон"

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в "Эвертон".
Фото: Getty Images
Сообщается, что сумма трансфера составит от 25 до 30 млн евро. Переход будет оформлен в ближайшее время.

Напомним, главным тренером английской команды является Карло Анчелотти, который работал вместе с Хамесом в "Реале" с 2014 по 2015 год.

Соглашение Родригеса с мадридцами истекает через год. Ранее "Атлетико" предлагал "Реалу" 45-50 млн, но "сливочные" не захотели расставаться с хавбеком. Также интерес к колумбийцу проявляли другие клубы АПЛ. Среди них "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Источник: Marca

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хамес Эвертон АПЛ Реал Ла Лига Трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Семин: спрашивайте Кикнадзе о травмах Миранчука и Баринова, будет интересно услышать его мнение
Источник: факс Месси с просьбой покинуть "Барселоной" является фейком 1
"Зенит" может подписать контракт с Осипенко 1
Месси провел переговоры с Гвардиолой
"Ювентус" презентовал третий комплект формы на новый сезон
Эджуке вылетел в Россию 1
"Сочи" интересуется игроком "Крыльев Советов"
Проблемные претенденты на ЛЧ и самое скандальное противостояние XXI века. В РПЛ большущий день 1
Месси останется в "Барселоне", если Бартомеу покинет свой пост 12
В Испании сообщили, что Хамес перейдет в "Эвертон"
Конец истории любви? Месси реально уходит из "Барселоны" или меняет руководство?
Влашич: "Краснодар" оставляет пространство и позволяет играть против них
"Я потерпел кораблекрушение на старом континенте". Мельгарехо присоединился к аргентинскому "Расингу" 4
СМИ: ЦСКА и "Херенвен" согласовали трансфер Эджуке 17
Игрок "Химок" - о первой желтой Казанцеву: может стоило руками в воздухе ТВ нарисовать? 2
"Дед ещё в 90-х". Ещенко пошутил над Ребровым
В "Динамо" объявили задачи на текущий сезон 2
ЦСКА увеличил предложение за Карраскаля до 9 млн евро 6
"Мотивация на матч с "Рубином" от великих". Евсеев выложил фото рисунков с Месси и Роналду
Гунько прокомментировал интерес "Локомотива" и "Рубина" к Трошечкину
Гунько: много карточек мы получаем "в подарок"
Масалитин: хочется, чтобы юноши ЦСКА уже выросли из детских штанишек и начали показывать более взрослый футбол
Подпалый: Луценко сильно расстроился из-за травмы. Для нас это потеря, он наш лидер
Игроки "Барселоны" знали о том, что Месси хочет покинуть клуб
Стала известна сумма спонсорского контракта "Химок" и крупнейшего застройщика России
Орлов: если Соболев не поймет, что ему надо извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной? 75
Опубликован факс Месси с просьбой отпустить его из клуба (фото)
Источник: Месси планирует перейти в "Манчестер Сити" 3
Наставник "Вест Бромвича" Билич хочет видеть Влашича в своей команде 2
Орлов — о натурализации Малкома: журналисты придумывают за него. Он мечтает играть за Бразилию 2
Все новости