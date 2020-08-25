Сообщается, что сумма трансфера составит от 25 до 30 млн евро. Переход будет оформлен в ближайшее время.
Напомним, главным тренером английской команды является Карло Анчелотти, который работал вместе с Хамесом в "Реале" с 2014 по 2015 год.
Соглашение Родригеса с мадридцами истекает через год. Ранее "Атлетико" предлагал "Реалу" 45-50 млн, но "сливочные" не захотели расставаться с хавбеком. Также интерес к колумбийцу проявляли другие клубы АПЛ. Среди них "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
Источник: Marca
В Испании сообщили, что Хамес перейдет в "Эвертон"
Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в "Эвертон".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!