Источник: Жезус, Бернардо Силва и Гарсия будут включены в сделку "Ман Сити" по переходу Месси

Стало известно, что готов предложить "Манчестер Сити" за переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Фото: givemesport.com

"Горожане" готовы обменять Габриэла Жезуса, Бернардо Силву и Эрика Гарсию с доплатой в 100 млн евро на аргентинца. Это будет сделано для того, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей. Сообщается, что из троики футболистов, предложенных "Ман Сити" "Барселоне" интересны Силва и Гарсия.



Напомним, что помимо английского клуба за Месси борется "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". По информации источника, французы готовы перебить предложение "Манчестер Сити" по зарплате.



Источник: Diario Sport