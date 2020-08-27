Тиаго Силва близок к переходу в "Челси". Игрок прошёл медосмотр

Бывший защитник "ПСЖ" Тиаго Силва продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Фото: gazetaesportiva.com

Как сообщает источник, бразилец прошел медосмотр для лондонского клуба. Контракт с 35-летним футболистом уже подписан. В ближайшие дни "Челси" официально объявит о трансфере Тиаго Силвы.



Напомним, что сегодня "ПСЖ" в своих соцсетях попрощался с бразильским футболистом, написав, что он навсегда останется одним из величайших игроком французского клуба. За 9 лет в футболке "ПСЖ" Силва провёл 204 матча и забил 4 гола. Последние сезоны защитник был капитаном команды.



Источник: твиттер Фабрицио Романо