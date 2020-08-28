Клопп ответил, может ли Месси перейти в "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли форвард "Барселоны" Лионель Месси перейти в его команду.

Фото: Globallookpress

"Кто бы не хотел иметь его в своей команде! Но никаких шансов. Эти цифры не для нас. Хотя, если честно, он хорош!" - цитирует Клоппа пресс-служба клуба.



Ранее стало известно, что Месси недоволен руководством "Барселоны" и принял решение покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. Отмечалось, что фаворитом в борьбу за аргентинца считается "Манчестер Сити".