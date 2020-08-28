Игуаин может перейти в клуб АПЛ

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в английском чемпионате.

Фото: ФК "Ювентус"

Интерес к аргентинскому форварду проявляют "Фулхэм" и "Ньюкасл Юнайтед". Сообщается, что туринский клуб планирует продать Игуаина в летнее трансферное окно. Ранее появилась информация, что "Ювентус" интересуется нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.



В минувшем сезоне чемпионата Италии Игуаин провёл 32 матча, в которых забил 8 голов и сделал 4 ассиста, и помог "Ювентусу" завоевать очередной "скудетто".