Интерес к аргентинскому форварду проявляют "Фулхэм" и "Ньюкасл Юнайтед". Сообщается, что туринский клуб планирует продать Игуаина в летнее трансферное окно. Ранее появилась информация, что "Ювентус" интересуется нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Игуаин провёл 32 матча, в которых забил 8 голов и сделал 4 ассиста, и помог "Ювентусу" завоевать очередной "скудетто".
Игуаин может перейти в клуб АПЛ
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в английском чемпионате.
Фото: ФК "Ювентус"
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