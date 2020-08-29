Арестован агент Кевина Де Брейне

Патрик Де Костер был арестован в Бельгии.

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Агента 29-летнего полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне обвиняют в отмывании денег. Отмечается, что инициатором расследования является Де Брейне.



Дело связано с платежами Де Брейне по контракту с "Вольфсбургом". Деньги проходили через Лихтенштейн не по закону.



29-летний бельгиец защищал цвета "Вольфсбурга" в сезоне 2014/15.



Источник: Het Nieuwsblad