Агента 29-летнего полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне обвиняют в отмывании денег. Отмечается, что инициатором расследования является Де Брейне.
Дело связано с платежами Де Брейне по контракту с "Вольфсбургом". Деньги проходили через Лихтенштейн не по закону.
29-летний бельгиец защищал цвета "Вольфсбурга" в сезоне 2014/15.
Источник: Het Nieuwsblad
Арестован агент Кевина Де Брейне
Патрик Де Костер был арестован в Бельгии.
Фото: Getty Images
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