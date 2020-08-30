По сообщениям источника, 23-летний голландец на предстоящей неделе прилетит в Англию для подписания контракта с новой командой. По сведениям, "Манчестер Юнайтед" выиграл борьбу за игрока у "Барселоны".
В минувшем сезоне Эредивизи голландец провёл 23 матча, в которых отметился восемью голами.
Источник: Sport.es
CМИ: ван де Бек подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек станет новым игроком "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!