CМИ: ван де Бек подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек станет новым игроком "Манчестер Юнайтед".

Фото: Getty Images

По сообщениям источника, 23-летний голландец на предстоящей неделе прилетит в Англию для подписания контракта с новой командой. По сведениям, "Манчестер Юнайтед" выиграл борьбу за игрока у "Барселоны".



В минувшем сезоне Эредивизи голландец провёл 23 матча, в которых отметился восемью голами.



Источник: Sport.es