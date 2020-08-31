"Горожане" связались с крупной производственной компанией и попросили предоставить архивные кадры игры аргентинца.
Сообщалось, что отец форварда попытается договориться с "Барселоной" в мирном ключе, чтобы Месси смог покинуть клуб на правах свободного агента. В Испании не хотят отпускать футболиста бесплатно. Каталонцы хотят, чтобы за него заплатили сумму отступных — 700 млн евро.
Источник: твиттер журналиста Марсело Бехлера
Источник: "Манчестер Сити" начал готовиться к презентации Месси
"Манчестер Сити" начал подготовку к презентации нападающего Лионеля Месси, который может покинуть "Барселону".
Фото: Reuters
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