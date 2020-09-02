Отец Месси: ничего не знаю о "Манчестер Сити"

Хорхе Месси, отец и агент нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, прокомментировал информацию о будущем своего сына.

Фото: goal.com

"Лео будет сложно остаться в "Барселоне". Я ни с кем не общался по поводу его перехода. Я ничего не знаю о "Манчестер Сити", - сказал отец футболиста.



Ранее появилась информация, что Хорхе прибыл в Каталонию для встречи с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу, на которой будет обсуждаться будущее Месси.



Напомним, что фаворитом в борьбе за аргентинца является "Манчестер Сити", который возглавляет бывший наставник Месси в каталонском клубе Хосеп Гвардиола.



Источник: Marca