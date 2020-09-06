Ранее сообщалось, что мадридцы хотят продать футболиста за 20 миллионов евро. Об интересе к Регилону сообщалось со стороны "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне Регилон на правах аренды выступал за "Севилью". В 31 матче он забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
Источник: ESPN
Защитник "Реала" Регилон хочет продолжить карьеру в Англии
Защитник "Реала" Серхио Регилон хочет перейти в один из английских клубов.
Global Look Press
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