Защитник "Реала" Регилон хочет продолжить карьеру в Англии

Защитник " Реала " Серхио Регилон хочет перейти в один из английских клубов.

Global Look Press

Ранее сообщалось, что мадридцы хотят продать футболиста за 20 миллионов евро. Об интересе к Регилону сообщалось со стороны "Манчестер Юнайтед".



В прошлом сезоне Регилон на правах аренды выступал за "Севилью". В 31 матче он забил 2 гола и сделал 4 ассиста.



Источник: ESPN