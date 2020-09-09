— Если бы у тебя был выбор, что бы ты выбрал: выступать за "Тоттенхэм" или закончить карьеру? — спросил фанат.
— Если бы я не хотел выигрывать трофеи, я бы перешёл туда, — написал Озил в твиттере.
Последний трофей "Тоттенхэм" выиграл в 2008 году (Кубок Лиги).
31-летний Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В составе "канониров" немец выиграл четыре Кубка и два Суперкубка Англии.
Озил — фанату: если бы я не хотел выигрывать трофеи, я бы перешёл в "Тоттенхэм"
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил ни за что не хочет переходить в лондонский "Тоттенхэм".
Фото: Imago Images
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