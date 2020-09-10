Сообщается, что француз уже согласовал условия личного контракта с клубом. Он будет получать 4,5 млн евро в год, соглашение будет рассчитано до 2022 года.
Жиру присоединился к синим в 2018 году. До этого он выступал за лондонский "Арсенал" с 2012 года. Оливье также защищал цвета ряда французских клубов. С 2011-го вызывается в сборную Франции.
Источник: Sky Sport Italia
Оливье Жиру близок к переходу в "Ювентус"
Нападающий "Челси" Оливье Жиру близок к переходу в "Ювентус".
Фото: Andy Rowland / imago-images.de / Global Look Press
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