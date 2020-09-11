Сегодня стало известно о продлении соглашения между клубом и специалистом.
Напомним, что Бьелса был назначен на пост главного тренера "Лидса" в 2018 году. Под руководством аргентинца клуб вышел в Премьер-лигу впервые за 16 лет.
Первая игра "Лидса" в новом сезоне АПЛ состоится 12 августа. Команда Бьелсы поедет в гости к чемпиону Англии "Ливерпулю". Встреча начнется в 19:30 по Москве.
Источник: пресс-служба "Лидса"
Бьелса продлил контракт с "Лидсом" до конца сезона АПЛ
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса будет руководить командой до конца сезона 2020/2021.
Фото: ФК "Лидс"
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