Агент Жиру отреагировал на информацию о переговорах с "Ювентусом"

Майкл Мануэлло, представитель форварда "Челси" Оливье Жиру прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Ювентус".

Фото: © REUTERS

"Я никогда не говорил с "Ювентусом" про Жиру", — приводит слова Мануэлло журналист Николо Скира.



Ранее сообщалось, что туринский клуб уже договорился с Жиру об условиях личного контракта.



Жиру перешел в "Челси" из "Арсенала" в 2018 году. В прошлом сезоне на счету француза 25 матчей и 10 забитых мячей.