"Я никогда не говорил с "Ювентусом" про Жиру", — приводит слова Мануэлло журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось, что туринский клуб уже договорился с Жиру об условиях личного контракта.
Жиру перешел в "Челси" из "Арсенала" в 2018 году. В прошлом сезоне на счету француза 25 матчей и 10 забитых мячей.
Агент Жиру отреагировал на информацию о переговорах с "Ювентусом"
Майкл Мануэлло, представитель форварда "Челси" Оливье Жиру прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Ювентус".
Фото: © REUTERS
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