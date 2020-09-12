"Ливерпуль" обыграл "Лидс" в матче с семью голами

Чемпион Англии "Ливерпуль" начал защиту титула с тяжелой победой над "Лидсом" (4:3).

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Счёт в матче открыл Салах, реализовав пенальти. Затем Хариссон сравнял счёт. К 20 минуте Ван Дейк вновь вывел "Ливерпуль" вперёд. На 30 минуте Бэмфорд сравнял счёт. На 33 Салах сделал счёт 3:2 в пользу "Ливерпуля".



На 66 минуте Клих вновь сравнял счёт. Победу в матче "мерсисайдцам" принёс точный удар Салаха с пенальти, который в этом матче оформил хет-трик. 4:3 — победа "Ливерпуля".



Чемпионат Англии, 1 тур



"Ливерпуль" 4:3 "Лидс"



Голы: Салах, 4 (пен.), 33, 88 (пен.), ван Дейк, 21, - Харрисон, 13, Бэмфорд, 30, Клих, 66



"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Матип, 89), Кейта (Фабиньо, 60), Хендерсон (Джонс, 64), Вейналдум, Мане, Фирмино, Салах



"Лидс": Меслье, Кох, Эйлинг, Даллас, Стрёйк, Филлипс, Харрисон, Клих (Шаклитон, 81), Эрнандес (Робертс, 64), Кошта, Бэмфорд (Родриго, 64)