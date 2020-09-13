Матч, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой встрече забил Доминик Калверт-Льюин.
В составе "Эвертона" дебютировал экс-полузащитник "Реала" и "Баварии" Хамес Родригес, который перебрался в английский клуб во время межсезонья.
В следующем туре "Тоттенхэм" сыграет с "Саутгемптоном", а "Эвертон" - с "Вест Бромвичем".
Тоттенхэм – Эвертон
Чемпионат Англии
1 тур
Гол: Калверт-Льюин, 55.
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Доэрти (Ндомбеле, 76), Дэвис, Дайер, Лукас Моура, Хейбьерг, Уинкс (Бергвейг, 60), Алли (Сиссоко, 46), Сон Хын Мин, Кейн.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Коулмэн, Динь, Мина, Хамес (Дэвис, 90+2), Андре Гомеш (Сигурдссон, 68), Дукуре, Аллан, Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 89), Ришарлисон.
Предупреждения: Хейбьерг, 85.
"Тоттенхэм" стартовал в АПЛ с поражения от "Эвертона"
"Тоттенхэм Хотспур" в матче первого тура АПЛ уступил "Эвертону".
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