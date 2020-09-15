25-летний хавбек продлил контракт с "Астон Виллой" до лета 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее была информация, что "Манчестер Юнайтед" был заинтересован в услугах полузащитника.
В прошлом сезоне АПЛ Грилиш в составе "Астон Виллы" провел 36 матчей и забил 8 мячей.
Грилиш продлил контракт с "Астон Виллой"
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш обновил трудовой договор с клубом.
Фото: ФК "Астон Вилла"
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