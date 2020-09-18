По информации источника, "Ливерпуль" хочет арендовать французского футболиста. Английский клуб планирует усилить атаку в этом сезоне и считает, что вариант с игроком каталонцев позволит им качественно пополнить команду.
Ранее сообщалось о желании "Барселоны" продать Дембеле в это трансферное окно. Каталонский клуб оценивает 23-летнего игрока в 56 млн евро.
Дембеле перешел в "Барсу" из дортмундской "Боруссии" в 2017 году. В минувшем сезоне испанского чемпионата француз провел 5 матчей и забил 1 гол.
Источник: Sport.es
Дембеле из "Барселоны" может перейти в "Ливерпуль"
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.
Фото: readfootball.com
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