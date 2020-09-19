Дебютный гол ван де Бека не помог "МЮ" избежать поражения от "Кристал Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Кристал Пэлас" (1:3) во втором туре чемпионата Англии.

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Голами в составе гостей отметились Таунсенд и Заа, который оформил дубль. Джордан Айю не забил пенальти.



Единственный мяч в составе "Манчестер Юнайтед" забил Донни Ван де Бек, который пополнил клуб в межсезонье из "Аякса". Это его первый гол в первом матче за клуб.



"Кристал Пэлас" поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ с тремя очками.