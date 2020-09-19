Анчелотти — о Хамесе: ему комфортно в этой команде, и у него все нормально

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о полузащитнике команды Хамесе Родригесе.

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— Ему комфортно в этой команде, и у него все нормально. В данный момент он показывает свое мастерство, — рассказал Анчелотти в интервью BBC.



29-летний Родригес в матче против "Вест Бромвича" (5:2) забил гол и отдал голевую передачу на Кальверта-Льюина, который в этом матче оформил хет-трик.



Колумбиец пополнил состав "ирисок" на правах свободного агента летом текущего года.