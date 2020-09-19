"МЮ" провел встречу с агентами Теллеса

Защитник "Порту" Алекс Теллес может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Фото: ФК "Порту"

По информации источника, на днях английский клуб контактировал с агентами бразильца. 27-летний футболист в ближайшее время начнет давить на "Порту", поскольку он хочет уйти.



Также сообщается, что "МЮ" следит за ситуацией и готовит стартовое предложение по футболисту.



Ранее в СМИ появилась информация, что за переход Теллеса "Порту" просит 20 млн евро. Защитник подпишет с "МЮ" 5-летний контракт.



В минувшем сезоне чемпионата Португалии Теллес провел 31 матч, забил 11 голов, 8 из которых с пенальти, и сделал 9 результативных передач.



Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо