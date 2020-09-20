"Лестер" одержал вторую победу подряд и вышел на первое место в АПЛ

"Лестер" в матче второго тура РПЛ победил "Бёрнли" со счётом 4:2.



Фото: Твиттер "Бёрнли"

"Лисы" уже на 10-й оказались в роли догоняющих после гола Вуда. Но ещё в первом тайме хозяева отыгрались, а после перерыва не только вышли вперёд, но и обеспечили комфортное преимущество.



На 73-й минуте Данн сократил отставание "Бёрнли" до минимума, но Прат за 10 минут до конца поставил точку.



"Лестер" выиграл второй матч подряд и возглавил турнирную таблицу АПЛ. "Бёрнли" пока занимает 14-е место, не набрав очков.



Чемпионат Англии



2 тур



Лестер Сити – Бёрнли 4:2



Голы: Вуд, 10, Барнс, 20, Питерс, 50 (авто.), Джастин, 62, Данн, 73, Прает, 79



Лестер Сити: Шмейхель, Джастин, Сёюнджю, Кастань, Тилеманс, Ндиди, Менди, Барнс (Морган, 90+1), Прает (Олбрайтон, 83), Перес (Мэддисон, 62), Варди



Бёрнли: Поуп, Лонг, Бардсли, Тейлор, Данн, Брэйди (Питерс, 40), Вествуд, Браунхилл, Родригес (Выдра, 70), Макнил, Вуд



Предупреждения: Родригес, 8, Менди, 25, Бардсли, 90+1