"Лисы" уже на 10-й оказались в роли догоняющих после гола Вуда. Но ещё в первом тайме хозяева отыгрались, а после перерыва не только вышли вперёд, но и обеспечили комфортное преимущество.
На 73-й минуте Данн сократил отставание "Бёрнли" до минимума, но Прат за 10 минут до конца поставил точку.
"Лестер" выиграл второй матч подряд и возглавил турнирную таблицу АПЛ. "Бёрнли" пока занимает 14-е место, не набрав очков.
Чемпионат Англии
2 тур
Лестер Сити – Бёрнли 4:2
Голы: Вуд, 10, Барнс, 20, Питерс, 50 (авто.), Джастин, 62, Данн, 73, Прает, 79
Лестер Сити: Шмейхель, Джастин, Сёюнджю, Кастань, Тилеманс, Ндиди, Менди, Барнс (Морган, 90+1), Прает (Олбрайтон, 83), Перес (Мэддисон, 62), Варди
Бёрнли: Поуп, Лонг, Бардсли, Тейлор, Данн, Брэйди (Питерс, 40), Вествуд, Браунхилл, Родригес (Выдра, 70), Макнил, Вуд
Предупреждения: Родригес, 8, Менди, 25, Бардсли, 90+1
"Лестер" одержал вторую победу подряд и вышел на первое место в АПЛ
"Лестер" в матче второго тура РПЛ победил "Бёрнли" со счётом 4:2.
Фото: Твиттер "Бёрнли"
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