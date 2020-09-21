Клопп отругал одного из помощников, который аплодировал удалению Кристенсена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался недоволен поведением одного из членов своего штаба во время матча 2-го тура АПЛ с "Челси".
Фото: Daily Mail
Немецкий тренер заставил своего помощника прекратить праздновать удаление защитника "Челси" Андреаса Кристенсена. Эпизод произошёл в концовке первого тайма. Кристенсен сфолил на Садио Мане, а арбитр после просмотра повтора показал датчанину красную карточку.

После этого со скамейки запасных "Ливерпуля" донеслись аплодисменты. Клопп тут же закричал, чтобы ливерпульцы прекратили так себя вести. "Мы никогда так не делаем! Поняли?" - заорал Клопп.

После матча Клопп пояснил, что аплодировал удалению один из членов штаба. При этом немец подчеркнул, что эпизод исчерпан, никакого конфликта нет.

"Ливерпуль" в итоге победил со счётом 2:0.

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Теги: Клопп Ливерпуль Челси
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