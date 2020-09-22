Лэмпард подтвердил, что Менди близок к переходу в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что вратарь "Ренна" Эдуар Менди проходит медосмотр в лондонском клубе.

Фото: ФК "Ренн"

"Да, Менди сейчас проходит медицинское обследование. При условии, что все будет в порядке, он станет нашим игроком", - цитирует Лэмпарда Squawka.



Ранее в СМИ сообщалось, что переход сенегальца обойдётся "Челси" в 30 млн евро. Контракт с Менди будет подписан на 5 лет.



В минувшем сезоне чемпионата Франции 28-летний вратарь принял участие в 24 матчах и пропустил 19 голов.