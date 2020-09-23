Английский клуб предложил за 25-летнего игрока 85 млн евро, однако получил отказ. Президент "Атлетико" Энрике Серезо заявил, что клуб не планирует его продавать.
Соглашение Хименеса с "Атлетико" действует до лета 2023 года, в котором прописана сумма отступных в размере 120 млн евро.
Источник: Goal.com
"Атлетико" отказался продавать Хименеса в "Манчестер Сити" за 85 млн евро
Защитник "Атлетико" Хосе Хименес интересен "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Атлетико"
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