"Атлетико" отказался продавать Хименеса в "Манчестер Сити" за 85 млн евро

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес интересен "Манчестер Сити".

Фото: ФК "Атлетико"

Английский клуб предложил за 25-летнего игрока 85 млн евро, однако получил отказ. Президент "Атлетико" Энрике Серезо заявил, что клуб не планирует его продавать.



Соглашение Хименеса с "Атлетико" действует до лета 2023 года, в котором прописана сумма отступных в размере 120 млн евро.



Источник: Goal.com