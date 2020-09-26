"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон", реализовав пенальти на 10-й добавленной минуте

"Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Брайтона" в третьем туре чемпионата Англии.

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Счёт в матче с пенальти открыл Мопе. На 43 минуте Данк отправил мяч в собственные ворота, сравняв счёт . На 52 минуте гол Рэшфорда был не засчитан из-за офсайда, но Маркус сумел отличиться без нарушения правил спустя три минуты. На 5 добавленной минуте Марч сравнял счёт, а на 10 Фернандеш реализовал пенальти, принеся победу "Манчестеру".



Победа позволила "Манчестеру" набрать первые очки в чемпионате. "Брайтон" остался с тремя очками.