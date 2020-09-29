Дайер во время матча "Тоттенхэма" с "Челси" убежал в туалет. "Ничего не мог с собой поделать. Позыв природы" (видео)

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер прямо по ходу матча с "Челси" в 1/8 финала Кубка английской лиги убежал с поля.

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match ?



So he ran after him! ?#TOTCHE



? @DAZN_CA pic.twitter.com/WBaEn2hK11 — Goal (@goal) September 29, 2020

Произошло это на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу "Челси". Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью увидел это и даже побежал за футболистом, который через мгновение вернулся на поле."Жозе не был счастлив, но я ничего не мог с этим поделать. Это был зов природы. Слышал, что у соперника был шанс, пока меня не было, но, к счастью, они не забили", - сказал Дайер после матча.Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки "Тоттенхэма" (5:4). По итогам матча Дайер получил приз лучшего игрока встречи.26-летний полузащитник выступает за "Тоттенхэм с 2014 года. На его счету 174 матча в составе "шпор".