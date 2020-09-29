Форвард не доволен количеством игрового времени в испанском клубе и хочет уйти до закрытия трансферного окна. Как сообщает источник, взять 21-летнего серба в аренду готов "Манчестер Юнайтед". Также к Йовичу есть интерес со стороны "Интера", "Милана" и "Ромы". Сообщается, что серб перейдет в тот клуб, который гарантирует ему больше игрового времени.
В минувшем сезоне чемпионата Испании в составе "Реала" Йович принял участие в 17 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист. В среднем за матч игрок проводил на поле 25 минут.
Источник: AS
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Реала" Йовичу
Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Фото: ФК "Реал"
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