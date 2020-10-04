«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»: братья по оружию, 1:6 и 2:7

Началось всё на «Олд Траффорде», куда Жозе Моуринью к бывшим привёз свой «Тоттенхэм». «МЮ» начал бодро, заработав пенальти уже на первой минуте. Но, как оказалось, это было лишь прелюдией к основному акту «18+». Уже к 7-й минуте гости вели в счёте.
Начало удивительному камбэку «шпор» положил Гарри Магуайер. Самый дорогой защитник мира в простейшей ситуации сыграл головой так, будто впервые увидел мяч. А дальше уже гости сумели воспользоваться таким подарком. К слову, после этого в интернете фанаты уже даже призвали полицию Греции возобновить дело против Магуайера, который ранее там привлекался по делу о драке.
We will never walk alone@ManUtd @LFC— The Boss?? (@Mohasml) October 4, 2020
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Вскоре «Тоттенхэм» вышел вперёд после быстрого розыгрыша стандарта. А дальше началось настоящее избиение «дьяволов». Поспособствовало этому и удаление Антони Марсьяля, который отмахнулся от Эрика Ламелы. Аргентинец явно подыграл, да и сам спровоцировал конфликтную ситуацию, но вряд ли удаление может служить оправданием безобразной игры хозяев. Разгром «МЮ» довершили Сон Хын Мин, Гарри Кейн и Серж Орье. Форварды лондонцев оформили по дублю.
После матча главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Суьшер признал, что это – худший день в его карьере в клубе. Причём, речь идёт не только о тренерской карьере, но и об игровой в «Манчестер Юнайтед».
Пока в новом сезоне дела у «Юнайтед» складываются неважно. В первом туре «МЮ» проиграл ещё и «Кристал Пэлас» со счётом 1:3. В трёх матчах нового сезона «красные дьяволы» пропустили уже 11 мячей. Явно многовато для клуба с самым дорогим защитником и одним из лучших вратарей мира.
Семь для «Ливерпуля»
Пока весь мир потешался над «Манчестер Юнайтед», в Бирмингеме начался матч «Астон Виллы» и «Ливерпуля». Вряд ли кто-то ждал сенсации, но красные провалились ещё громче, чем их заклятые соперники.
? @ManUtd: "I can't believe we had the worst result of the weekend."— SPORF (@Sporf) October 4, 2020
? @LFC: "Hold my beer!" pic.twitter.com/OM96s2Jdpz
"МЮ": Не могу поверить, что у нас худший результат уик-энда! "Ливерпуль": Подержи моё пиво!
Уже в первом тайме Уоткинс оформил хет-трик, а ещё один мяч добавил Макгин. У гостей один мяч отыграл Салах, но во втором тайме избиение чемпиона продолжилось. Салах оформил дубль, только вот хозяева ответили на это ещё тремя мячами.
Экс-защитник «МЮ» Гарри Невилл, на которого было больно смотреть после матча «Юнайтед», был заметно повеселевшим. Невилл явно порадовался оглушительному фиаско «Ливерпуля».
October 4, 2020
«Ливерпуль» в последний раз в АПЛ пропускал семь мячей ещё в 1963 году. Тогда красные проиграли «Тоттенхэму». Кроме того, «Ливерпуль» стал первым действующим чемпионом с 1953 года, который пропустил семь мячей. В 1953 году «Арсенал» в ранге чемпиона проиграл «Сандерленду» со счётом 1:7.
Ещё из истории. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» впервые пропустили 6 и более мячей в один день. Впервые в истории.
#Liverpool and #ManchesterUnited fans tonight ?? pic.twitter.com/occdOQdWp5— Babie YODA (@ritvik__mahajan) October 4, 2020
Ещё один любопытный момент. В последний раз «Ливерпуль» проиграл со счётом 2:7 в сезоне-1962/1963. Тогда же «Юнайтед» пропустил шесть мячей от «Тоттенхэма», а чемпионом в итоге стал «Эвертон». Именно «ириски» сейчас находятся на первом месте в турнирной таблице.