Как сообщает источник, лондонцы выплатили за футболиста 45 млн евро, сумму, которая прописана у него в контракте в качестве отступных. Клубы пока не подтвердили сделку.
27-летний Парти — воспитанник "Атлетико". В текущем сезоне полузащитник провёл три матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.
Источник: The Sun.
Ла Лига подтвердила выплату "Арсеналом" суммы отступных за Парти
Лондонский "Арсенал" заплатил сумму отступных за полузащитника "Атлетико" Томаса Парти.
Фото: Getty Images
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