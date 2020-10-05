Ла Лига подтвердила выплату "Арсеналом" суммы отступных за Парти

Лондонский " Арсенал " заплатил сумму отступных за полузащитника "Атлетико" Томаса Парти.

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Как сообщает источник, лондонцы выплатили за футболиста 45 млн евро, сумму, которая прописана у него в контракте в качестве отступных. Клубы пока не подтвердили сделку.



27-летний Парти — воспитанник "Атлетико". В текущем сезоне полузащитник провёл три матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.



Источник: The Sun.