Новичок "МЮ" Кавани рассказал, что думал о завершении карьеры

Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Эдинсон Кавани признался, что подумывал о завершении карьеры прошедшим летом.

Фото: ФК "ПСЖ"

"Я подумывал о том, чтобы бросить футбол. Это правда, что у меня была такая возможность, возможность перестать играть и продолжить жить за городом, посвятить себя жизни в деревне. Но теперь я в "МЮ" и доволен решением", - рассказал Кавани в интервью Dos de Punta.



Напомним, что минувшим летом уругваец после окончания контракта с "ПСЖ" проживал в сельской местности на родине, где переболел коронавирусом.



Вчера, 5 октября, "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Кавани. В сезоне-2019/2020 в чемпионате Франции 33-летний футболист принял участие в 14 матчах, в которых забил 4 гола (1 с пенальти) и сделал 2 результативные передачи.