В символической сборной свободных агентов по версии Transfermarkt Митрюшкин занял место в воротах, и это привлекло фанатов мерсисайдцев, которые расстроены последними выступлениями голкипера Адриана. Напомним, недавно "Ливерпуль" очень крупно уступил "Астон Вилле" (2:7).
- Антон Митрюшкин. Никогда не видел его игру, но ему 24 года, и он свободный агент. Подпишите его в "Ливерпуль".
- Обратите на него внимание. Может быть хорошим сменщиком.
- Подпишите Митрюшкина.
Ранее стало известно, что у Митрюшкина существует вариант продолжения карьеры в России. Напомним, голкипер находился на просмотре в "Монако", однако он не подписал контракт, так как в команду пришел другой тренер.
В конце июня "Сьон" объявил о расставании с Антоном. 24-летний футболист выступал за швейцарцев с 2016 года, перейдя из московского "Спартака", воспитанником которого он является. За "Сьон" россиянин провел 63 матча и пропустил 108 голов.
Болельщики "Ливерпуля" призывают клуб подписать Антона Митрюшкина
Болельщики "Ливерпуля" призывают руководство клуба подписать контракт с экс-вратарем "Спартака" и швейцарского "Сьона" Антоном Митрюшкиным.
Фото: ФК "Монако"
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