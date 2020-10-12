Мане и Алькантара излечились от коронавируса и готовятся к матчу "Эвертон" - "Ливерпуль"

Футболисты "Ливерпуля" Садио Мане и Тьяго Алькантара вернулись к тренировкам после периода изоляции из-за COVID-19.

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Форвард "Ливерпуля" Садио Мане и хавбек Тьяго Алькантара завершили период самоизоляции, связанный с заболеванием коронавирусом, и вернулись к тренировкам в основном составе. Оба футболиста готовы сыграть в мерсисайдском дерби "Эвертон" - "Ливерпуль", которое запланировано на 17 октября, сообщает The Telegraph.



После 4 туров АПЛ "Ливерпуль" находится на 5 месте, в активе красных 9 очков. В последнем матче мерсисайдцы разгромно уступили на выезде "Астон Вилле" (2:7). "Эвертон", набравший 12 очков, единолично возглавляет турнирную таблицу.