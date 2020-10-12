Источник: Канте хочет уйти из "Челси" в "Реал"

Опорный хавбек "Челси" Н'Голо Канте намерен покинуть лондонский клуб из-за разногласий с главным тренером.
Фото: Getty Images
Опорный полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте хочет покинуть "аристократов", сообщает Le Parisien. Причиной является обида на главного тренера синих Фрэнка Лэмпарда, который не дал Канте испрашиваемый игроком внеплановый выходной для посещения свадьбы друга.

По информации источника, 29-летний французский опорник мечтает перейти в "Реал", но сам мадридский клуб интереса к нему пока не проявил.

Канте перешел в "Челси" из "Лестера" летом 2016 года - сразу после чемпионского сезона "лис". За лондонский клуб он провел 175 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

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Теги: Челси Реал Зарубежные трансферы АПЛ
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